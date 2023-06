L’emozione e l’orgoglio: le mille vite di Minà

TORINO - L'emozione, la commozione, l’orgoglio. L’emozione di rivivere sul grande schermo l’affascinante storia di uno dei più grandi giornalisti italiani. La commozione nel pensare che da tre mesi non è più con noi. L’orgoglio di rivederlo camminare nei corridoi del nostro giornale, di cui è stato direttore e dove aveva iniziato la sua carriera, i brividi nel ritrovare nella memoria quel pomeriggio in cui venne a trovarci con l’amato fratello Enzo proprio per questo documentario.

Si intitola “Gianni Minà - Una vita da giornalista” (prodotto da Format con Rai Cinema e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte DocFilm Fund), e la moglie Loredana Macchietti, regista del film, lo ha presentato l’altra sera al Cinecafè Ambrosio di Torino, la città dov’era nato e dove aveva vissuto fino a quando decise di trasferirsi nella capitale per inseguire il sogno di diventare cronista sportivo. È stato molto, molto, di più, Minà, però mai ha reciso i legami con la passione giovanile divenuta mestiere: neppure quando i suoi amici più cari erano, per dire, Gabriel García Márquez e Luis Sepúlveda e l’impegno civile e sociale (in un certo momento anche politico) aveva reso la sua esistenza così straordinaria. Le parole della moglie Loredana «Questo è il documentario che Gianni aveva visto e approvato. È il suo documentario», ha puntualizzato Loredana, custode di un patrimonio culturale che ha pochi eguali in giro per il mondo. Insieme, percorrono le strade di Torino e Roma a bordo di una gloriosa Fiat 500, con la quale Minà torna nel quartiere dell’infanzia (di quando, ricordano gli amici di allora, nello stadio improvvisato in cortile calciò un rigore talmente male da spaccare una finestra), va al Filadelfia con Enzo e si augura che «il Toro compri qualcuno...», mentre i pensieri rincorrono le tante partite viste in quello stadio leggendario, dove il padre fece anche il guardalinee durante una gara della Nazionale, arriva nella redazione di Tuttosport e per tutti ha una parola dolce.

Da Fidel Castro a Maradona: le interviste che lo hanno trasformato in mito Poi il set diventa la sua casa romana e con l’aiuto di chi ha lavorato con lui si ripercorrono gli scoop e le interviste che lo hanno trasformato in un mito: le sedici ore passate a dialogare con Fidel Castro, la conferenza stampa alla vigilia del Mondiale di calcio in Argentina, quando Minà fa una domanda scomoda e viene caldamente invitato a salire rapidamente su un aereo per l’Italia, Federico Fellini che chiede di modificare l’inquadratura («Così sembro più magro»), Sergio Leone e Robert De Niro, Rigoberta Menchú, premio Nobel per la pace, il magistrato Nino Di Matteo, i Beatles, Roberto Benigni (in una incredibile gag dantesca con Carmelo Bene), Massimo Troisi. Le testimonianze di Renzo Arbore, che con lui rivoluzionò la nostra televisione, e Edoardo Vianello, una delle prime frequentazioni a Roma, tra le canzoni e le sfide a bowling. E poi lo sport, per l’appunto. Panatta intervistato durante la finale degli Internazionali d’Italia del 1976, Muhammad Ali che scherza con lui, Diego Maradona in canotta per mostrare il tatuaggio del Che sul braccio destro, Pietro Mennea subito dopo il record mondiale a Città del Messico e poi con Tommie Smith alla Casa del Cinema. Berlinale Kamera: Minà premiato da Walter Salles Uno degli attimi più toccanti è quando Minà riceve il prestigioso riconoscimento della Berlinale Kamera, nel 2007, e il direttore Dieter Kosslick lo sorprende invitando per la consegna del premio Walter Salles, il regista del film sul giovane Guevara («I diari della motocicletta») a cui il giornalista collaborò. Minà si porta le mani al viso, incredulo, lo abbraccia più volte, felice come un bambino. Ha avuto una grande vita, Gianni: e ha reso più ricca anche la nostra.

