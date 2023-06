La pirateria, i danni all'industria sportiva e il disegno di legge

TORINO - Stefano Azzi , CEO di DAZN Italia, è intervenuto questa mattina, in video collegamento, alla presentazione dei risultati dell’indagine FAPAV/IPSOS sulla pirateria audiovisiva in Italia, commentando l’impatto sull’industria sportiva italiana. «Sebbene lo sport sia stabile al quarto posto nella classifica dei contenuti più piratati, dopo film, serie tv e programmi, gli eventi sportivi live continuano a far registrare, dal 2017, una crescita continua in termini di atti di pirateria commessi: 41 milioni solo nel 2022. Parliamo di un fenomeno criminale che sottrae al nostro settore più di 800 mila euro al giorno, oltre 24 milioni di euro ogni mese» spiega Azzi. «La ricerca condotta ci dice che i pirati di contenuti audiovisivi, nel nostro Paese, sono per lo più concentrati tra coloro che hanno un livello di istruzione più elevato (parliamo di laureati) e tra gli occupati, questo ci dice che la pirateria è un fatto socialmente accettato. Come riportato dall’indagine presentata oggi, non è ancora del tutto chiaro contro cosa stiamo combattendo: il 34% dei pirati nel nostro Paese pensa che chi gestisce piattaforme illecite lo faccia “per hobby”. Non possiamo far affidamento al solo buon senso. Il lavoro fatto ad oggi dal Governo è stato importante, le cifre che vengono sottratte ogni giorno al sistema sportivo ci dicono quanto sia necessario che il disegno di legge venga approvato in tempi brevi, auspicabilmente entro l’inizio della nuova stagione sportiva».

«Con modalità di contrasto più severe e rapide siamo certi che la pirateria si ridurrebbe in maniera significativa» continua Azzi. «A supporto di questo credo ci sia un dato molto chiaro che emerge dall’indagine FAPAV/IPSOS, secondo cui il 49% dei pirati a cui è capitato di incontrare siti oscurati si convertirebbe immediatamente a una modalità di sottoscrizione legale. La percentuale di chi ha guardato un contenuto illegalmente e che si è visto oscurare la visione, è purtroppo ancora troppo bassa, solo il 17%. Per questo è necessario che la nuova disposizione che prevede l’obbligo di bloccare siti e piattaforme illecite entro e non oltre 30 minuti dalla segnalazione entri in vigore il prima possibile».

Duilio (Sky): serve legge entro estate

«E' fondamentale che l'iter parlamentare della legge contro la pirateria in discussione al Senato proceda spedito: intervenire in tempo reale è cruciale in questa battaglia, soprattutto quando il contenuto piratato è un evento sportivo live. Uno schermo che si oscura mentre si guarda la propria squadra penso sia il modo più efficace per dimostrare e far comprendere che non c'è alternativa alla legalità». E' la posizione che esprime Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia, intervenendo agli Stati generali della lotta alla pirateria audiovisiva, promosso dalla Fapav a Roma, nella sala convegno dell'Ara Pacis. «Per questo motivo - prosegue Duilio - il mio auspicio è che la legge venga approvata prima dell'estate. Mi auguro che i risultati dell'indagine dell'Ipsos presentata oggi, che evidenziano una crescita degli atti di pirateria e un numero ancora altissimo di abbonati alle Iptv pirata, possano contribuire a far comprendere l'urgenza di questo provvedimento», conclude l'ad Sky.

Via libera al testo anti pirateria digitale

Via libera in sede redigente dalle commissioni Giustizia e Comunicazioni del Senato al testo sulla Pirateria digitale. La 2a e l'8a di Palazzo Madama non hanno approvato emendamenti al provvedimento che aveva ricevuto l'ok in prima lettura all'unanimità dalla Camera lo scorso 22 marzo. Il testo, che ora dovrà essere calendarizzato per l'Aula, si compone di sette articoli e introduce misure volte alla tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, alla salvaguardia dei diritti alla segretezza delle comunicazioni, nonché a garanzia dell'attuazione delle politiche di promozione della libertà di espressione e di informazione, della diversità culturale e linguistica e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. Tra le misure contenute nel provvedimento vi è la possibilità per l'Agcom di intervenire tempestivamente e senza contraddittorio per far bloccare i siti pirata entro 30 minuti. Previste inoltre nuove misure e strumenti per la lotta alla Pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale, la realizzazione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione e campagne di comunicazione e sensibilizzazione anche nelle istituzioni scolastiche secondarie.

Parla il ministro Abodi

«Il problema della pirateria? E' passato all'unanimità il provvedimento alla Camera. Si è sbloccata anche la situazione al Senato e spero che passi nei prossimi giorni. E' una norma molto avanzata, alla quale hanno partecipato portatori di interesse, operatori e broadcaster, non solo per il calcio ma anche per il sistema audiovisivo. Sarà un elemento di garanzia». Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi da Cracovia per i Giochi Europei sulla pirateria audiovisiva in Italia, e sul disegno di legge. La pirateria «sottrae risorse economiche, soldi al calcio, al cinema, è un fenomeno criminale. C'è chi non si rendeva conto di finanziare un'attività criminale e finalmente per la prima volta anche chi staccherà un biglietto illegale avrà una sanzione. Poi cercheremo di migliorarla ma lo sforzo parlamentare credo faccia fare una bella figura in questo settore», ha aggiunto Abodi. «C'è stata la giornata contro la droga, c'è un collegamento, sottile, tra le piattaforme illegali e i traffici internazionali di droga, così come con le scommesse illecite. Ogni nostra possibilità di impegno sarà opportuna, necessaria e doverosa. Sono convinto che aiuterà la valorizzazione del prodotto calcio, e consentirà di intervenire perché le risorse prendano una strada diversa».