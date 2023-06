Lo riconoscete? Il figlio di un Pallone d'Oro Milan, fa i selfie con Messi

Lionel Messi è in vacanza, prima di iniziare la sua nuova avventura negli Stati Uniti, con la maglia dell'Inter Miami nella Mls. Dove ritroverà Tata Martino come allenatore. Intanto, si gode le vacanze estive alle Bahamas dopo l'ultima stagione al Psg. Durante i momenti di relax in famiglia tanti tifosi e appassionati di calcio gli chiedono autografi e fotografie.