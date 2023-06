Mondiale 2026, nuovo format per le qualificazioni: le novità della Fifa

Mondiale 2026 , cambia il format per quanto riguarda le qualificazioni verso la manifestazione intercontinentale. Durante l'ultimo Comitato Esecutivo a Nyon, la Uefa ha inoltrato alla Fifa le indicazioni per quanto concerne il format delle qualificazioni delle 16 squadre europee. Diverse le novità introdotte per la competizione che si svolgerà in America tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Qualificazioni Mondiale 2026, nuovo format

Il percorso previsto per le squadre verso il Mondiale 2026 sarà suddiviso in due parti: fase a gironi prima, spareggi poi. La prima consiste in un normale format a campionato, con gare in casa e in trasferta. 12 i gironi che saranno composti da 4 o 5 squadre, con le gare si giocheranno tra marzo e novembre del 2025. Chi vincerà i gironi, sarà direttamente qualificato al Mondiale 2026. Le seconde classificate, invece, parteciperanno agli spareggi che si disputeranno a marzo 2026, con 16 squadre in lizza. Al di là delle 12 seconde classificate dei gironi alle Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo, saranno selezionate anche le 4 vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 meglio piazzate e che non hanno concluso la fase a gironi delle Qualificazioni Europee o al primo o al secondo posto.

Per quanto riguarda gli spareggi, si giocheranno in una semifinale con andata e ritorno, a seguire la finale sempre con andata e ritorno. Il tutto nella stessa finestra di match internazionali.

Le 16 nazionali che avranno accesso agli spareggi, saranno sorteggiate in quattro percorsi differenti di spareggio, aventi quattro squadre ciascuno.