Fuorigioco, sarà rivoluzione: test in Italia, cambia il mondo del calcio!

Il calcio, così come lo conosciamo, potrebbe andare verso una rivoluzione epocale. La regola del fuorigioco potrebbe infatti essere completamente stravolta rispetto a come è stata interpretata fino ad oggi. Si tratta dell'ultima proposta della FIFA , riguardante tutti quei casi in cui i giocatori si sono visti annullare un gol per offside, millimetrico o meno. L'idea del maggiore ente calcistico mondiale è quella di iniziare a considerare annullabili per fuorigioco solo le reti in cui il corpo del calciatore che attacca supera interamente quello dell'ultimo difensore, ossia tutti i casi in cui è presente una separazione visiva, la cosiddetta "luce", tra i due giocatori.

Fuorigioco, cambio epocale nel calcio

Si tratta dunque di una proposta che cambierebbe in maniera epocale il gioco del calcio. Il numero di gol segnati aumenterebbe a dismisura, mentre attaccanti e difensori inizierebbero a lavorare in maniera diversa sui movimenti per anticipare il proprio avversario. Situazioni come ad esempio la famosa tripletta annullata per fuorigioco a Morata nella sfida della Juventus contro il Barcellona del 2020, potrebbero essere infatti valutate in maniera completamente diversa, influendo notevolmente sul risultato finale. Lo stesso discorso vale chiaramente anche per situazioni al limite come quella di Milik contro la Cremonese o di Miretti contro il Lecce di quest'anno.