Lautaro e Dybala, prestazione da 10 al matrimonio di Correa FOTO

Quinto matrimonio in casa Inter: è quello di Joaquin Correa e Chiara Casiraghi, figlia dell'ex centravanti della Lazio Pierluigi. Dopo Lautaro Martinez, Bastoni, Gagliardini e Dimarco, anche l'argentino ha sposato la sua dolce metà. come luogo per celebrare le nozze, la coppia ha scelto la Toscana, nello specifico Panzano in Chianti. Tra gli invitati anche tanti calciatori, amici e compagni di squadra e nazionale: da Dybala a Lautaro, fino a Musso e Patric e Leiva.