Federica prima donna del calcio donne: la manda Pablito

La manda il suo Angelo Custode. Federica lo chiama così e non potrebbe esserci pensiero più tenero per il grande amore della sua vita, Pablito . È scomparso il 9 dicembre 2020, eppure, da allora, non c'è stato un giorno in cui lei non abbia sentito lui accanto a lei, la signora Federica Cappelletti Rossi , neopresidente del calcio femminile italiano, eletta all'unanimità dai dieci club della Serie A.

Raccoglie il testimone di Ludovica Mantovani, nomen omen, il cui lavoro è stato fondamentale per la crescita di un movimento che in questi anni ha letteralmente fatto passi da gigante.

Le parole di Federica Cappelletti

Da vera signora qual è, appena eletta Federica ha rivolto il primo pensiero a colei che l'ha preceduta: "Ringrazio Ludovica, la stimo molto per aver guidato la Divisione con amore, dedizione e professionalità". Si legge sul profilo Instagram @cappellettifederica: "Giornalista, scrittrice, esperta in comunicazione, 2 lauree, 3^ in arrivo, 4 libri. Moglie per sempre di Paolo Rossi, Pablito, mamma di Mavi e Sofi". Mavi e Sofi sono Maria Vittoria e Sofia Elena, le ragazze avute da Paolo: stanno crescendo specchiandosi nei loro genitori. Ma Federica è anche le molte altre cose ancora che ha fatto da quel 9 dicembre. Da quando, per amore e perché sentiva dovesse esserlo nel nome di Paolo, ne è diventata la globetrotter per onorarne la straordinaria storia di loro due, cominciata un giorno a Perugia, presentando il suo libro, "Razza Juve". Da allora, le loro vite si sono intrecciate e, nel 2019, Paolo e Federica hanno scritto "Quanto dura un attimo", l'autobiografia dell'Eroe Mundial; nel 2021, Federica ha firmato "Per sempre noi due, le nostre parole d'amore", prefazione di Walter Veltroni. Sinossi: "È un dialogo senza tempo in cui si alternano il racconto di lei e le lettere originali che lui le ha scritto negli anni. Sono parole toccanti che permettono di scoprire il lato più personale di Paolo Rossi, e insieme svelano il senso profondo del vivere. Che è amare, rispecchiarsi nell’altro e generare felicità". Tutto vero. Credo che Federica stessa abbia perso il conto di quanti chilometri abbia macinato, quanti aerei e quanti treni abbia preso, insieme con Maria Vittoria e Sofia Elena, per presenziare in Italia e all'estero alla miriade di cerimonie, inaugurazioni di centri sportivi, busti, parchi, palestre, murales, mostre dedicate al marito ("Paolo Rossi, ragazzo d'oro", inaugurata l'altro ieri al Grand Hotel di Rimini, in occasione dell'apertura del mercato, è straordinariamente bella).

Una nuova avventura per la moglie di Paolo Rossi

Da tre giorni a questa parte, Federica ha intrapreso un nuovo viaggio nell'universo del calcio femminile italiano e già l'attende una trasvolata intercontinentale. Ci sono 18.500 km fra Roma e Auckland, Eden Park, il tempo degli All Blacks e dello sport neozelandese, il 24 luglio teatro di Italia-Argentina, la prima delle tre partite del mondiale che le azzurre giocheranno dall'altra parte del globo. Al Wellington Regional Stadium, seguiranno Svezia-Italia (29 luglio) e Sudafrica-Italia (2 agosto). La presidente Cappelletti sarà in tribuna, perché la "moglie per sempre di Paolo Rossi" è anche e, più che mai, Federica Cappelletti, il cui marito era affascinato dalla crescita del movimento femminile, sostenitore ante litteram del professionismo delle calciatrici. Gli obiettivi di Federica? Comunicare la realtà che è stata chiamata a guidare; incrementare il numero degli spettatori, degli sponsor, delle tv e dei media che seguono il calcio femminile; sviluppare i settori giovanili; formare le nuove giocatrici nella speranza che, come quattro anni fa, il Mondiale sia un altro, formidabile volano di sviluppo. Federica ci crede. Sa che non cammina mai sola.