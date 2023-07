Farioli, l’Italia ha il suo Nagelsmann: Guardiola e Lippi i suoi modelli

Si dice che in Italia non sappiamo osare sui giovani. Il discorso vale pure per gli allenatori. Il Nizza , club-laboratorio in Ligue1 (Vieira e Galtier insegnano) ha dato un posto di lavoro a Francesco Farioli dopo che la Samp ha deciso di puntare su Andrea Pirlo . Pure la Salernitana , dopo l’addio di Nicola, ci aveva pensato ma poi ha scelto Paulo Sousa .

E dire che il “nostro Nagelsmann”, paragone che viene da sé anche per la precocità dell’italiano (ha 34 anni, essendo nato il 10 aprile 1989, mentre il collega il 23 luglio ne compirà 36) nonostante non sia ancora laureato a Coverciano - la tesi la discuterà in settembre - viene chiamato in giro per l’Europa a insegnare calcio come conferenziere.

Farioli, lezione al Barcellona

E non in posti di retroguardia: a inizio giugno è stato convocato come relatore dalla Real Sociedad per spiegare il suo calcio a 70 allenatori del settore giovanile basco, alla presenza di Roberto Olabe ds del club, di Erik Bretos, responsabile scouting e di Inaki Ulloa coordinatore degli allenatori. Non una primizia: quando era ancora allenatore dei portieri nel Sassuolo di De Zerbi, a chiamarlo era stato il Barcellona per tenere una lezione agli allenatori della Masia sulla costruzione del gioco dal basso. Già perché Consigli, quando lo allenava Farioli, era il portiere che toccava più palloni in partita nonché quello con più alto numero passaggi filtranti riusciti. Avete presente Maignan e Onana, tanto elogiato da Guardiola prima della finale di Istanbul? Ecco, con Farioli, il portiere del Sassuolo aveva la stessa attitudine in campo, ma solo all’estero (evidentemente) ci hanno fatto caso. La costruzione dal basso, nel suo calcio, è quasi un’ossessione se è vero che, come ammesso, l’acquisto ideale per ogni sua squadra sarebbe Rúben Dias (nel 2021/22 l’Alanyaspor segnò un gol a coronamento di un’azione manovrata con 60 passaggi, avendo per tre minuti e mezzo il possesso palla ininterrottamente in mano).