Ex trequartista, 2 presenze in Serie B: ora è un dj-produttore di successo

Il calcio è un'arte, così come la musica . Spesso vanno d'accordo, tra dribbling a ritmo di un pezzo rap ad azioni capolavoro come i testi di De Andrè o Battiato. Il pallone che viaggia ad alta velocità e segue le note dello spartito.

Questo forse è quello che ha vissuto Drillionaire quando di mestiere non faceva il produttore, ma aveva il cognome Vettraino sulle maglie da calcio. In campo era un numero 10, come il nome del suo album, il primo dopo gli anni "dietro le quinte" con Lazza, Salmo o altri artisti.

Quando Drillionaire era Vettraino: un producer con due presenze in B

Dagli artisti della musica a quelli del pallone, Drillionaire può vantarlo. Facciamo un tuffo di oltre dieci anni alla stagione 2012-2013. Non ha ancora 20 anni e gioca nella Salernitana in Lega Pro. Colleziona 11 presenze e segna anche un gol contro il Teramo. Il primo tra i professionisti. Poi arriva la Serie B con il Trapani: gioca poco ma esordisce. L'apice prima della discesa: va di nuovo in Lega Pro per accumulare minuti. Indossa le maglie de L'Aquila e Gubbio. Passa poi al Monza, quando ancora era tra i dilettanti e forse neanche nei pensieri di Galliani e Berlusconi. Rescinde dopo poco, ritorna in C alla Pro Patria, ma inizia a capire che il suo sogno di giocare a San Siro non può diventare realtà. Si ritira a 25 anni: "Devo cercare lavoro e casa, ma non è obbligatorio farlo con il calcio". Detto, fatto. Ora della Scala del calcio ne ha calpestato l'erba, anzi il palco. Nel 2022 la prima volta, prima di un concerto di Salmo: "Quello che il calcio mi ha tolto, dovevo riprendermelo" - aveva detto. Nonostante le delusioni il legame con lo sport è ancora forte, anche nei suoi lavori, come gli undici pezzi, a mo di squadra, che riempiono il suo album. "Non ho mai smesso di sentirmi un numero 10" - così scriveva sui canali social. Un intreccio di vite: da un pallone a un microfono, sempre da fantasista.