I giocatori costati di più nell'arco di una carriera: 4 ex Juve in Top 10

Quanto mi costi? La rivista inglese Fourfourtwo ha fatto i conti e ha sommato le spese complessive per il cartellino dei singoli giocatori nel corso della carriera. E ne ha ricavato un'interessante top ten. Non vi è ancora chiaro il meccanismo? Ipotizziamo che un calciatore è stato venduto dal club A al club B per 5 milioni di euro e dal club B al club C per 10 milioni: ecco che la somma darebbe 15 milioni di euro. Scopriamo dunque quale è stato il calciatore più costoso di tutti nella storia del calcio.