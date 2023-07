“Il calcio è facile ma si evolve anche”: Spalletti show in diretta tv Sky

"Il calcio è facile lo sanno dire tutti. C’è bisogno che ci venga detto qualcosa di diverso per scegliere se va bene il calcio è facile e basta o serve qualcosa di più moderno e innovativo. Io voglio sentirmi dire qualcosa di diverso". Sono le parole di Luciano Spalletti in un lungo intervento a Sky Sport. L'ex tecnico del Napoli , oltre alle dichiarazioni su futuro, Giuntoli e Juventus , ha parlato del calcio in generale.

"Il calcio è facile lo abbiamo imparato e lo sanno dire tutti. Bisogna portarsi dietro le cose di Vialli, Roberto Baggio, Mancini, Totti, Del Piero e quelle loro cose che ci hanno entusiasmato. Poi c’è il lavoro di altri giocatori che non hanno tutto questo per donazione di Dio, ma se lo dovevano sudare ogni giorno e hanno fatto un gran lavoro. C’è da spiegare come hanno fatto questi, che non hanno qualità. E se c’è ancora roba in più da mettere da dove i giovani possono apprendere" ha spiegato Spalletti.

Spalletti, il calcio in Italia e la diatriba risultatismo/giochismo

L'ex allenatore del Napoli ha poi concluso: "Il calcio ha bisogno di modernità e di cose più qualitative". Le parole di Spalletti non sembrano aver nessun destinatario in particolare ma da anni in Italia è in corso un dibattito (filosofico-calcistico) tra il semplicismo o risultatismo e il giochismo. Quello del tecnico di Certaldo sembra più un invito a un differente racconto del calcio, che possa tenere maggiormente in considerazione gli aspetti tecnici del gioco e la sua evoluzione. Spalletti ha voluto dire la sua, senza mezzi termini.