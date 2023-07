Forest Green, storico annuncio: Dingley dirigerà il club in quarta serie

Il Forest Green Rovers , appena retrocesso dalla League One, ha nominato Hannah Dingley come nuova allenatrice per la prossima stagione. Una scelta storica, nel calcio inglese e non solo, che ha reso la classe '83 la prima donna alla guida di una squadra maschile nel calcio professionistico in assoluto.

Il club, ora finito in League Two e con l'obiettivo di voler tornare nella terza serie, ha aperto una nuova strada con questa decisione unanime da parte della società. Hannah Dingley è arrivata nella compagine con sede nella città di Nailsworth nel 2019 per continuare il suo percorso tecnico con le giovanili, dove ha svolto un ottimo lavoro alla guida delle squadra giovanili maschili ed è stata la promotrice dell'FGR Girls Academy nel 2021. Capacità, carisma e professionalità hanno spinto la società a puntare su di lei dopo l'addio con Duncan Ferguson.

Forest Green Rovers, parole Hannah Dingley

Il club si è da poco ritrovato per iniziare il ritiro estivo e Hannah Dingley ha commentato la scelta della società: "Sono davvero entusiasta di questo prossimo passo della mia carriera. Il ritiro è appena iniziato e l'intera stagione prenderà il via molto presto. È un momento emozionante nel calcio e sono grata per l'opportunità di fare un passo avanti e guidare un club così progressista e lungimirante”. Una scelta, come detto, condivisa da tutta la società e Dale Vince, presidente del Forest Green Rovers, che ha confermato i motivi sul sito ufficiale: “Hannah è stata la scelta naturale per essere Head Coach ad interim della prima squadra e ha svolto un lavoro fantastico alla guida della nostra Academy ed è ben allineata con i valori del club. Forse è significativo per il gioco maschile che nel fare questa nomina per merito, apriremo nuovi orizzonti e Hannah sarà la prima donna Head Coach nel calcio inglese". Nuova avventura e nuovi stimoli, dall'Academy alla prima squadra del Forest Green: ora tocca alla Dingley far vedere le sue capacità e guadagnarsi la conferma nel club.