La Fondazione Polito e la Nazionale: ecco la mostra “Un secolo d'azzurro"

Ennesima iniziativa della Fondazione Fioravante Polito di Santa Maria di Castellabate (Salerno): è stato appena annunciato il patrocinio dell'associazione per la mostra itinerante "Un secolo d'azzurro: la storia della Nazionale italiana di calcio". «È un vero onore per noi far parte di questo evento unico che celebra un secolo di emozioni, trionfi e ricordi indimenticabili legati alla Nazionale italiana di calcio - commenta il presidente Davide Polito -. La mostra rappresenta un'opportunità straordinaria per rivivere le gesta dei nostri eroi azzurri e per immergersi nella storia di uno dei più grandi patrimoni sportivi del nostro Paese». E ancora: «La Fondazione Fioravante Polito si impegna da sempre a sostenere e promuovere iniziative culturali e sportive di rilevanza nazionale. Il calcio, oltre ad essere uno sport che unisce milioni di persone, è anche una fonte di ispirazione, di valori e di orgoglio per l'Italia. Sostenere questa mostra ci permette di condividere con il pubblico la passione che nutriamo per il calcio e di rendere omaggio ai grandi campioni che hanno indossato la maglia azzurra».