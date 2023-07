Ancelotti, il sì al Brasile per diventare il più grande di sempre

Questa volta non arriverà una smentita. O, quantomeno, non nei termini netti in cui lo ha fatto nell'ultimo terzo della stagione che si è appena conclusa. E già, perché Carlo Ancelotti ha ottenuto da Ednaldo Rodrigues quello che voleva. Dopo aver respinto in più di un'occasione le sue insinuazioni, assicurando che sarebbe rimasto alla guida del Real Madrid fino alla fine del suo contratto (2024), Carletto è riuscito a convincere il presidente della Cbf, la Federcalcio brasiliana, ad aspettarlo un anno.

E così, quella che doveva essere la presentazione ufficiale di Fernando Diniz si è rapidamente trasformata nella conferma che, dalla prossima estate, a prendere in mano le redini della Seleção sarà il tecnico emiliano. L'attuale allenatore del Fluminense ha, infatti, accettato il ruolo di traghettatore per i prossimi dodici mesi, durante i quali si dividerà tra il proprio club e la nazionale VerdeAmarela: "Non è un incarico ad interim. Fernando sarà il nostro ct per un anno. Sarà lui a guidare la nazionale durante questo periodo di transizione in attesa che Ancelotti prenda in mano la squadra in vista della prossima Copa América". Quando sei convinto di aver trovato l'allenatore che stavi cercando è normale mettere da parte un po' del proprio orgoglio e ragionare sul lungo periodo. E Rodrigues, negli scorsi mesi, ha detto, sostenuto e ribadito in più di un'occasione che Ancelotti è "il miglior commissario tecnico possibile per il Brasile".

Ancelotti primo straniero sulla panchina del Brasile

Essere il primo ct straniero sulla panchina della nazionale più importante al mondo è, già di per sé, un titolo che si aggiunge al lussureggiante palmarés di Carletto che, dopo essere stato il primo allenatore a conquistare i cinque principali campionati europei e a vincere la massima competizione europea in quattro occasioni, avrà la possibilità di diventare eterno riportando la Seleção, 24 anni dopo l'ultima volta, in cima al mondo. Badate bene: questo non vuol dire che, qualora non ci dovesse riuscire sarà legittimo parlare di fallimento. Soltanto chi non ci prova, non sbaglia mai e Ancelotti ha voglia di provarci di nuovo e la buona notizia per i tifosi brasiliani è che quando ci ha provato ci è, praticamente, sempre riuscito. Una gran bell'opportunità quella che Carletto si è guadagnato a base di titoli, ma anche e soprattutto di empatia, quella che gli ha consentito, salvo rarissimi casi, di guadagnarsi il rispetto del proprio spogliatoio: "È uno degli allenatori più amati. Chi ha giocato ai suoi ordini ne tesse le lodi e chi non lo ha ancora fatto non vede l'ora di cominciare a lavorare con lui", ha ammesso il presidente Rodrigues che, con la sua perseveranza, concederà all'attuale allenatore del Real Madrid la possibilità di diventare immortale.

La forza tranquilla di Carlo Ancelotti

Un privilegio che il mister di Reggiolo non ha rincorso ossessivamente come, invece, hanno fatto e continuano a fare molti dei suoi colleghi, forse più mediatici, ma sicuramente meno vincenti. E poi, il suo trionfo personale, così come i suoi trionfi sportivi, sono quelli di una persona normale che divertendosi e divertendo, sia in campo che fuori, è arrivato dove, probabilmente, nemme-no lui avrebbe mai immaginato. La forza tranquilla, per dirla con Mitterand. Ed è per questa ragione che i tifosi azzurri, quando lo vedranno sulla panchina della Seleção piuttosto che su quella della nostra Nazionale, difficilmente potranno considerarlo un avversario qualsiasi da superare a tutti i costi, perché anche questa volta è stato generoso come, del resto, è sempre stato nella sua carriera, durante la quale ha sempre condiviso i meriti e le soddisfazioni dei propri successi. E lo ha fatto di nuovo, perché, mentre la nostra nazionale falliva per due tornate consecutive la qualificazione ai mondiali, lui ha continuato a tenere alto il nome del calcio italiano. E continuerà a farlo, quantomeno, fi no al 2026, quando l’allenatore che preferisce la Coppa proverà a diventare, con educazione, il più grande di sempre vincendo la più importante: la Coppa del mondo.