Batistuta denunciato per sfruttamento del lavoro: "Condizioni deplorevoli"

Gabriel Omar Batistuta è stato denunciato in Argentina, altri problemi in vista con la giustizia per l'ex attaccante di Roma, Inter e Fiorentina, tra le altre, che è incappato in un'altra situazione poco piacevole. Dopo le tasse con cui l'argentino ha dovuto fare i conti con l'amministrazione federale, ora è arrivata una denuncia ben più grave.

L'ex calciatore ha da tempo dei ranch nel suo paese, una passione che ha sempre coltivato da quando ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. A denunciare Batistuta, stavolta, è stato José Voytenco, segretario generale dell'unione dei lavoratori, per lo sfruttamento e le condizioni con cui i dipendenti dell'argentino sono costretti a lavorare.

Batistuta, denuncia, sfruttamento lavoratori

Proprio Voytenco ha parlato a Radio 10, dopo che gli è arrivata sulla scrivania una denuncia in forma anonima proprio per le condizioni di lavoro nei ranch di Batistuta. "Nel ranch, che si trova nella provincia di Santa Fe, ci sono lavoratori in una situazione di sfruttamento, mal pagati e in condizioni deplorevoli" - ha detto il segretario dell'UATRE - . "Siamo rimasti colpiti, una volta entrati nei campi, nel vedere tale situazione di calamità. E' scandaloso ciò che si può vedere dentro questi ranch" ha continuato. Ma i reali motivi della denuncia sono "per le condizioni in cui lavorano i disabili" oltre al fatto delle "scale salariali che non vengono rispettate, orari di lavoro più lunghi rispetto alle 8 ore stabilite, straordinari non pagati, zero condizioni di lavoro in ciò che ha a che fare con il bagno e l'acqua potabile, insomma tutto sbagliato". Ha poi concluso Voytenco: "Il verbale è stato redatto e ora devono essere effettuati i discarichi corrispondenti". Situazione di cui Batistuta dovrà rispondere davanti alle autorità.