Europei U19, la Polonia vince 2-0 contro Malta e aggancia l'Italia

Dopo il ko contro il Portogallo , la Polonia si impone contro Malta con il risultato di 2-0 nella seconda giornata valida per il Gruppo A dell' Europeo Under-19 . Con questa vittoria la nazionale polacca allenata da Brosz aggancia in classifica l' Italia a quota 3 punti, con gli azzurrini che nella sfida di oggi contro i portoghesi sono stati rovinosamente sconfitti con il risultato di 1-5 . La prossima partita contro la formazione di Bollini sarà dunque decisiva per l'accesso alla fase ad eliminazione diretta del torneo.

Malta-Polonia, la cronaca

In dieci uomini dopo appena 20 minuti a causa del cartellino rosso estratto per somma di ammonizioni a Matyjewicz, la Polonia riesce a sbloccare la gara solo nel secondo tempo al 59' grazie alla rete di Strzalek. Passano appena 3 minuti e anche Malta resta in dieci a causa del rosso diretto estratto ai danni di Scicluna. A chiudere il match ci pensa Pienko all'82', con il gol del definitivo 2-0 per la Polonia realizzata su assist di Brzozowski.