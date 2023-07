Ajax, condizioni Van Der Sar: nota del club, "resta in terapia intensiva"

TORINO - Continuano a preoccupare le condizioni di Edwin Van der Sar dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpto durante le vacanze in Croazia. L'ex portiere di Juventus , Ajax e Manchester United è in terapia intensiva in ospedale dove è stato trasportato d'urgenza. Ad aggiornare fan e appassionati sulle condizioni dell'ex dirigente dei lancieri è proprio l'Ajax che attraverso i social ha voluto fare il punto grazie alle informazioni della moglie di Van der Sar.

Van der Sar, le condizioni di salute

Questo il tweet del club di Amsterdam: "Edwin van der Sar rimarrà per il momento in terapia intensiva. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. L'Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all'Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno". Grande l'affetto di tutto il mondo del calcio per il gigante olandese con la Juventus che ha voluto mostrare la sua vicinanza appena ricevuta la spiacevole notizia.