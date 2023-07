Al Khelaifi e i metodi del calcio del popolo: "Lettera di minacce ai club"

Non sono certo tempi facili per Nasser Al Khelaifi, presidente del Psg e dell'Eca che, in entrambi i ruoli, sta attraversando difficoltà impreviste. In Francia c'è da fare i conti con la vicenda Mbappé, intento a non rinnovare con il club per trasferirsi altrove , ma anche con il caso Tayeb con l'accusa di presunte estorsioni e rapimenti; mentre sul fronte del calcio europeo è la deicisone di alcuni club dissidenti di voler abbandanore l'Eca per l'Uec a spaventare il qatariota.

Ci sono infatti alcune squadre della Premier (Crystal Palace su tutti) e anche potenti club di altri paesi con meno forza in Europa, come ad esempio Shakhtar, Dinamo Zagabria e Union Saint-Gilloise, che si sentono ignorate per non far parte dell'élite del calcio europeo e che per questo sono decise ad abbandonare l'European Club Association, presieduta proprio da Al Khelaifi. La diretta concorrente che spaventa il patron del Psg è la neonata Uec, il cui obiettivo è quello di rappresentare i club calcistici "di piccole e medie dimensioni in un panorama dominato da una ricca élite".

Eca, la decisione di Al-Khelaifi

L’Uec è stata lanciata a Bruxelles, dove avrà sede, e ha dichiarato di voler dare voce a circa 1.400 club professionistici europei che, senza essere coinvolti in nessuna delle tre competizioni Uefa per club, non hanno un’adeguata rappresentanza nella governance dello sport. A creare il rifiuto dei tanti club interessati al cambio associazione è proprio lo status di alcuni club rispetto ad altri che a livello europeo non sta piacendo, come detto, soprattutto nella ricca Premier League. Secondo il Telegraph, per contrastare il fenomeno, l'Eca ha emesso una direttiva firmata da Al-Khelaifi rivolta ai suoi membri, vietando categoricamente loro di aderire all'Uec. L'Eca ha attualmente 245 club membri in tutte le 55 nazioni Uefa, l'intesa con l'organizzazione che Ceferin dirige si è concretizzata anche con la creazione di una joint venture tra i due per ottenere benefici in concomitanza con la crescita del calcio europeo.