Cristiano Ronaldo, scoppia la bufera sull’acqua: “Una marea di bugie”

Cristiano Ronaldo ha recentemente presentato il suo nuovo business delle acque minerali, sponsorizzando URSU9, società situata nella laguna di El Oso, in Spagna, che ha il suo cuore nelle Aguas Mineras de Ávila. Un bevanda, ha assicurato l'azienda che non subisce aggressioni esterne, garantendo caratteristiche stabili e permanenti e senza subire contaminazioni umane e chimiche. Un'acqua speciale dunque, ma secondo El Comidista, sito web specializzato in gastronomia di El Pais, sarebbero tante le controversie.

In primis gli studi scientifici sull'acqua ritenuti di fascia bassa o almeno dubbi, poi la mancanza del riferimento, sotto forma di autorizzazione all'acqua alcalina, nel regolamento RE 432/2012, che determina ciò che si può dire o meno nel campo della salute nutrizionale. E, naturalmente, non dice nulla nemmeno sull'acqua antiossidante perché il suo potere in termini di questa caratteristica è inesistente.

Cristiano Ronaldo, bufera sull'acqua

A complicare ulteriormente le cose anche la campagna promozionale dell'azienda. Le immagini della sorgente d'acqua che dovrebbe corrispondere a quella di El Oso non hanno nulla a che fare con la pubblicità di URSU9. Inoltre la cascata che appare, come insiste El Comidista, corrisponde a un luogo della Serra do Açor, ovvero alla Cascata da Fraga da Pena che si trova nel comune di Arganil e non ha nulla a che fare con quella sponsorizzata da Cristiano Ronaldo. Se i video sono pieni di errori anche la storia che circonda il luogo da cui prendono l'acqua non sarebbe molto vera. Secondo l'azienda la città di Avila deve il suo nome alla visita degli orsi per abbeverarsi alle sue acque, tuttavia, specialisti della zona e membri del consiglio comunale negano e affermano che sia dovuto a una derivazione del termine lutosus, tradotto come 'fangoso'. Infine, l'ultima delle bugie che El Comidista mette in risalto viene da un'analisi dettagliata del pH dell'acqua in bottiglia. Nonostante l'azienda assicuri che sia 9, il dato più alto raggiunto nella misurazione è 8.62, il che significa che ha tre o quattro volte meno di quanto annunciato.