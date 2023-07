Pirlo e Cannavaro come nel 2006: l'abbraccio e il ricordo Mondiale

Indimenticabile la festa azzurra nel rettangolo di gioco, così come, però, la tensione prima del tiro dal dischetto segnato da Fabio Grosso. L'irrefrenabile esultanza dopo la rete decisiva, però, non è l'unico scatto indelebile di una serata storica.

Pirlo-Cannavaro e l'abbraccio Mondiale

A distanza di 17 anni scolpita nella memoria l'immagine di Andrea Pirlo e Fabio Cannavaro insieme, il primo abbracciato al secondo, che attendono trepidanti il tiro dagli 11 metri di Grosso, che regalò il quarto successo mondiale all'Italia. Un anniversario importante, e che non può che emozionare ogni qualvolta il pensiero torna alla mente di quella storica serata in Germania. Stavolta, però, i due hanno fatto di più. Dopo 17 anni, hanno riproposto la stessa immagine: Pirlo che abbraccia un Cannavaro concentrato, con lo sguardo fisso davanti, impalpabile. I due ex azzurri hanno pubblicato sui loro account lo scatto realizzatto da Stars on Field, management di riferimento.



Ma se Pirlo, oggi allenatore della Sampdoria, si è limitato alla ricondivisione della foto nelle sue storie Instagram, Cannavaro ha fatto di più. Ha postato l'immagine, taggato l'ex compagno di nazionale e scritto: "Andrea, Grosso ha fatto gol, adesso ti potresti staccare dopo 17 anni. Grazie". A corredo, le emoji sorridenti. Attimi di tremenda tensione, oggi ricordati con ironia e felicità visto l'esito di quel pesantissimo calcio di rigore. E ogni anno, ogni 9 luglio, l'Italia è sempre Campione del Mondo.