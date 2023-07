Conte cambia sport: "Golf, sto arrivando"! Video social virale dal Marocco

Per Antonio Conte , dopo una stagione complicata, è tempo di relax. L'ex tecnico di Juventus e Inter , dopo essersi separato in maniera decisamente brusca con il Tottenham , si è preso un po' di tempo per pensare al suo futuro e attualmente non è ancora sotto contratto con nessun club.

Conte, il video mentre gioca a golf

L'allenatore leccese attualmente si trova in vacanza con la sua famiglia in Marocco, come testimoniano le foto postate ad Adagir. Un periodo di svago in cui Conte si è 'dedicato' anche alla pratica di uno sport diverso dal calcio. Antonio, tramite le sue storie Instagram, ha infatti pubblicato un video che lo ritrae mentre sferra un colpo con una mazza da golf, scherzando sulla sua praticità con lo sport in questione scrivendo come didascalia del filmato: "The Beginner... Golf, sto arrivando".