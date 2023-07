Mazzone e lo scandalo del Totonero: “Ho vinto lo Scudetto degli onesti”

Prima difensore centrale-mediano elegante, ma un po' troppo lento per arrivare ad alti livelli, poi allenatore iconico, colui che in provincia ha costruito una carriera della quale nemmeno chi ha allenato o giocato in piazze più importanti può farsi vanto. Le sue conferenze stampa sono state anche momenti di conoscenza intima e intimistica del personaggio, a margine della presentazione o del commento di una partita, sono emersi ricordi della sua infanzia, della sua crescita, di una vita sempre con un pallone nelle vicinanze.

Mazzone e il tifo per la Roma

Carlo Mazzone ha iniziato a tifare Roma fin dai tempi della scuola primaria, nel quartiere di Trastevere. «Nei giorni seguenti la fine della Seconda guerra mondiale - svelò un giorno - i soldati americani passavano per le vie di Roma e regalavano a noi bambini cioccolato e chewing-gum, nemmeno sapevamo cosa fossero, ma ci piacevano eccome se ci piacevano. Eravamo noi però a spiegare loro cosa fosse il calcio. Giorni in cui c'era voglia di rinascita dopo la paura, le bombe, i morti, le tragedie, le corse nei rifugi. Ero piccolo, ma non ho dimenticato nulla». Aveva solo cinque anni all'epoca del primo scudetto giallorosso, datato 1942, Mazzone è legato più che altro alla Roma che Gipo Viani riportò in Serie A nei primi anni Cinquanta e che sbarcò poi in Europa con i gol di Carlo Galli, uno dei suoi primi idoli.