Cannavaro e il “boss” Lippi: relax a Ibiza pensando al 2006

Il legame tra calciatori e allenatori, a volte, non svanisce con il passare degli anni. Fabio Cannavaro e Marcello Lippi alla Juventus non si sono mai incontrati: nel 2004 il difensore si trasferì dall' Inter ai bianconeri, proprio quando la seconda esperienza dell'allenatore sulla panchina della Vecchia Signora era appena giunta al termine dopo innumerevoli successi. Nonostante questo, i due hanno chiaramente avuto modo di conoscersi e rifarsi alla grande con l' Italia . Tra le altre cose, Cannavaro è stato anche il successore proprio di Lippi sulla panchina della Cina nel 2019.

Cannavaro, il post con Lippi scatena i tifosi

In questo periodo di diciassette anni fa, infatti, la Nazionale Azzurra guidata da Cannavaro come capitano e Lippi come ct alzava al cielo il suo ultimo Mondiale conquistato in finale contro la Francia di Zidane. L'ex difensore attualmente si trova ad Ibiza proprio con il suo ex allenatore concedendosi un po' di relax, e postando su Instagram una foto che li ritrae insieme ha scatenato la nostalgia dei tifosi, scrivendo: "È sempre bello parlare di calcio con il Boss!". La foto, che tra le altre cose è stata commentata da Iaquinta con un cuore, ha fatto il giro del web. "Mi sento ancora nel 2006", "Il miglior allenatore della Nazionale", sono solo alcuni dei commenti che hanno lasciato i tifosi sotto il post di Cannavaro.