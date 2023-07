"Chiesa come il padre, Totti, Del Piero, l'Europeo, Juve...": parla Repice

La premessa è che parlare al telefono con Francesco Repice è un’esperienza mistica. Uno sgretolarsi di quarta parete. Ti pare proprio che sia la radio, a rivolgerti la parola. «Sì, beh... ogni tanto me lo dicono gli amici. Per prendermi un po’ in giro». Lungi da noi prendere in giro, però. Anzi. Massimo rispetto nei confronti di un cantore del calcio romantico. È un un mondo in cui vediamo pure quando vanno in bagno, i calciatori, però conserva la sua bella dose di fascino anche ascolta le radiocronache. E viaggiare con la fantasia. «Con noi il calcio è immaginazione. Il merito è del mezzo, che è la radio. La radio ti insegue, va dove vai tu. Nello specifico è di Radio1 Rai e di quella trasmissione che è la più anziana ma al contempo la più attuale e la più copiata delle trasmissioni sportive: Tutto il calcio minuto per minuto».

Il suo approccio alle partite? Preparazione, ansia, emozione. O che altro? «Rispetto alla radiocronaca, al lavoro, nessun tipo di emozione. Ma quello che mi frega è il tifo: a me dà terribilmente fastidio perdere, mi innervosisce. Dunque soffro per la Nazionale e per la mia squadra del cuore, che è la Roma. Le partite dell’Italia importanti, quelle dagli ottavi in su, per me sono una devastazione».

C’è una partita in particolare che le viene in mente in quanto a coinvolgimento e... devastazione? «La finale dell’Europeo, sicuramente. E l’addio di Francesco Totti. Mi hanno distrutto psicologicamente».

E se non le vive, le emozioni le coglie nell’ambiente? «Io credo che la cosa più bella che mi hanno insegnato sia proprio trasferire le emozioni. A volte i colleghi mi chiedono, stupiti: ma tu vai allo stadio e non porti nemmeno una penna, nemmeno un foglio di carta? Spiego che è proprio per questo motivo: io devo portare lo stadio dentro le case, non le statistiche. La mia idea è che devo disegnare i colori nell’immaginazione di chi mi ascolta: le sciarpe, le bandiere, gli striscioni. Devo far sentire la musica, i cori. Infatti io mi siedo e così come mi hanno insegnato i vecchi maestri, dico: la Juventus attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione indossando la maglia a strisce verticali bianconere. Così chi sta ascoltando la radio si siede, chiude gli occhi e già si fa un quadro. Le statistiche e i numeri vanno bene per la tv, perché la gente vede e guarda, dunque vuole andare al di là. Io invece a chi mi ascolta devo dire dove sta la palla, altrimenti...».