"I retroscena di Quagliarella e Grosso alla Juve. Giuntoli e la passeggiata"

« ...novembre del 2005. Ero a Madrid, in riunione, per cercare di convincere Florentino Perez e il Real a prendere Cassano. C’era anche il compianto Ernesto Bronzetti: grande persona, grande procuratore, grande amico. Inventava operazioni dal niente… E c’erano - lì all’hotel Eurobuilding - il dg dei Blancos, José Angel Sanchez più altri due avvocati. Io dicevo: “Pres, se lei ha dei dubbi e non è convinto al 100%, la prego di non prendere Antonio”. Dentro di me, pensavo: tanto una soluzione alternativa ce l’ho, visto che Massimo Moratti mi chiamava e l’avrebbe preso a giugno. Anche se Antonio non voleva lasciare la Roma a parametro zero. A un certo punto, mentre facevamo ragionamenti, sento una voce suadente, vedo una donna bellissima, bionda. Era Raffaella Carrà! Amica di Florentino Perez, di Bronzetti. “Hola, presi!”. E avanti, sempre in spagnolo: “Ho letto che vuole prendere Cassano, ma non lo prenda perché è matto! Prenda Luca Toni…». Silenzio. Il presidente si gira verso di me e, non riuscendo a trattenere il sorriso, dice: “Raffaella, ti presento l’avvocato Bozzo, l’agente di Antonio Cassano”. Raffaella si mise a ridere: “Oh, che ho combinato!”. Ma io la tranquillizzai: «No, guardi, mi ha fatto un favore, stavo proprio dicendo al presidente di non prenderlo, se ha dei dubbi… E lei li ha fugati tutti”. La trattativa si svolse poi in un clima stemperato, il presidente Perez si convinse e trovammo l’intesa. Antonio andò al Real. Purtroppo poco tempo dopo Perez andò via, ci fu un interregno di un altro presidente il cui intento era diverso e Cassano, piano piano, venne fatto fuori».