Wanda Nara, messaggio social: "Voglio raccontarvi quello che è successo"

"Buongiorno a tutti, eccomi, dopo alcuni giorni in cui ho avuto bisogno di tempo per me, e voglio raccontarvi un po' quello che è successo. Mercoledì ho deciso da sola di fare un'analisi di routine, come faccio di solito ogni volta che viaggio o almeno una volta all'anno. Alcuni valori sono andati male e ho preso la decisione di farmi ricoverare per effettuare altri controlli che sono andati bene". È il messaggio di Wanda Nara sui social, dopo le voci provenienti dall'Argentina sulla sospetta lucemia che avrebbe colpito la moglie di Icardi.