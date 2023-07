Giusy Meloni, il volto sexy del Milan: chi è la conduttrice sportiva

Talento, sorriso magnetico, bellezza tanto naturale quanto fatale: Giusy Meloni ha conquistato un posto d'onore tra i volti sportivi femminili più noti in Italia. La conduttrice, nata il primo aprile 1999 a Roma, ha sfruttato gli studi di recitazione e doppiaggio per sfondare nel mondo della televisione in ambito calcistico, sport di cui è evidentemente appassionata.

Venerata dai tifosi del Milan per le continue e frequenti collaborazioni sui canali ufficiali del club, ha lavorato e lavora per diverse emittenti tv, diventando sempre più popolare ed accrescendo così il numero di follower sui social. Su Instagram è seguita da circa 300mila persone e il suo fascino fa vacillare post dopo post le fedi calcistiche dei fan non rossoneri, che commentano ironicamente con frasi del tipo: "Se tifassi Juve saresti perfetta", oppure "Mi fai dubitare di essere interista".

Giusy Meloni, la vita davvero privata e la recitazione La vita privata di Giusy Meloni è davvero privata, nel senso che i post social con cui aggiorna i follower sulle sue attività lavorative e i viaggi trattano raramente di questioni personali e quasi mai di questioni sentimentali. Nonostante l'impegnativa carriera in tv Giusy non ha abbandonato la sua prima passione, ovvero la recitazione: nel 2022 ha recitato nel film "Corro da te" di Riccardo Milani con Miriam Leone e Pierfrancesco Favino e precedentemente anche in "Addicted", una serie di tre cortometraggi diretti rispettivamente da Federico Moccia, Stefano Reali e Giulio Manfredonia. Tra le qualità della conduttrice spiccano anche le lingue straniere: inglese e spagnolo.

