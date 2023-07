Van der Sar è uscito dalla terapia intensiva, il messaggio: "Sono felice"

AMSTERDAM (Olanda) - Il peggio è passato per Edwin Van der Sar. L'ex portiere di Juventus e Manchester United era stato ricoverato in terapia intensiva dal 7 luglio a causa di un'emoraggia cerebrale ma oggi, tramite social, lo stesso Van der Saar ha dato la bella notizia. Infatti in un tweet con allegato una foto dal letto di ospedale in Olanda (dopo il trasferimento dalla Croazia) insieme alla moglie Annemarie il direttore generale dell’Ajax ha scritto: "Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti per tutti i grandi messaggi di supporto. Sono felice di condividere che non sono più nell'unità di terapia intensiva. Tuttavia, sono ancora in ospedale. Spero di tornare a casa la prossima settimana e fare il passo successivo nel mio recupero!", l'Ajax ha subito ricondiviso il tweet dell'ex giocatore con l'emoji del cuore come commento.