Massimo Mauro, infarto a Catanzaro: operato d’urgenza in ospedale

Massimo Mauro, operazione d'urgenza

L'ex dirigente sportivo ed ex calciatore di Juventus e Napoli, in condizioni critiche, sarebbe stato portato subito all'ospedale di Catanzaro e sarebbe stato operato d'urgenza. Fortunatamente Mauro non sarebbe più in pericolo di vita, ma in ogni caso dovrebbe essere ancora ricoverato. Dopo l'operazione l'opinionista avrebbe dichiarato alla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus, di cui è presidente: "In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato".