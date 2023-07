Ferrero torna in campo: nuova veste, farà il “deejay"!

Personaggi fumantini e dotati di una spiccata personalità, in fondo, lo sono sempre stati. E se c’è la possibilità di venirsi incontro in virtù di esigenze collimanti, l’occasione va colta al volo. Protagonisti Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano nonché sindaco di Terni, e Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria. La novità è la trasmissione “Ferrero, non solo sport” che, dopo aver preso il via sulle frequenze di Radio Cusano Campus giovedì 20 luglio, dal 24 è calendarizzata anche sull’emittente Cusano Italia Tv (canale 264 del digitale terrestre) a partire dalle 10 del mattino.