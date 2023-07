È un grande Parma anche senza Buffon

Più che del futuro di Buffon , del Parma si dovrebbe parlare delle potenzialità della squadra, per il secondo anno sotto la guida di Fabio Pecchia. Nei prossimi giorni Super Gigi farà sapere se si ritirerà con un anno d’anticipo rispetto a quel contratto che lo lega al club emiliano fino al 2024, cioé fino a quando avrà 46 anni. La decisione sembra presa, mancherebbe solo l’annuncio, Buffon farà dell’altro e le ipotesi si sprecano: dall’ingresso come dirigente in società (commutando il contratto in essere), alla possibilità di ricoprire il ruolo che fu di Vialli in Nazionale , fino alla pista araba che, nonostante le grandi cifre in ballo, non attirerebbe più di tanto Buffon. Ma il Parma che si sta formando in questi giorni di ritiro, è già oltre Buffon e fra i pali schiera quel Chichizola che, numeri alla mano, nella passata stagione si è diviso equamente con Gigi la porta emiliana, chiudendo l’annata con un rendimento leggermente superiore a quello di Buffon.

Parma, le potenzialità della squadra di Pecchia

Dunque, il problema della sua sostituzione non si pone. C’è piuttosto da capire le potenzialità della squadra di Pecchia. La scorsa stagione è finita in modo beffardo, con l’eliminazione in semifinale playoff ad opera del Cagliari. Ma la squadra, nell’arco della stagione, ha dimostrato di essere competitiva, sono emerse le potenzialità di un gruppo che per la prossima stagione potrebbe partire in pole nella corsa alla A diretta. Anche perché sul mercato, il Parma ha messo a segno colpi molto pesanti, forse i più importanti dell’intero mercato della B. Colpi che sulla carta risolvono i problemi vissuti nella scorsa annata. Nell’ultimo campionato Pecchia quasi sempre ha dovuto giocare senza un centravanti di ruolo, surrogando il Mudo Vazquez come falso nueve, soluzione funzionale ma che alla lunga ha inciso non positivamente. Ma il 15 luglio per quel ruolo è sbarcato Antonio Colak, 29 ani, tedesco di origini croate, proveniente dai Rangers Glasgow, con cui ha disputato anche la Champions League. Ma in attacco, ci sono altri due nomi nuovi che possono incidere assai: dalla Ternana è giunto Anthony Partipilo, il Parma può essere la piazza della sua consacrazione.

Parma, occhio a Begic

Ma occhio anche a Tjas Begic, 20 anni, ala sinistra slovena che stava incantando in C al Vicenza. Insomma, i problemi più grossi che aveva la squadra, sono già stati risolti. Per il resto del mercato si procederà con un ingresso per ogni uscita. Per la difesa ad esempio, gira il nome di Ceccherini, che potrebbe lasciare il Verona. Oltre all’”eterno ritorno” di Zanimacchia, sempre caldeggiato da Pecchia, per cui da tempo si tratta con la Cremonese. Intanto però, dal campo arrivano confortanti indicazioni. Come l’1-1 nell’amichevole di giovedì contro la Fiorentina, col Parma passato per primo in vantaggio, Estevez ha finalizzato una bella azione corale, dimostrando che la squadra è già abbastanza avanti. Ma quel che conta, è la crescita. Nel 2021 il Parma precipitava rovinosamente in B. Nel 2022 chiudeva al 12° posto senza mai lottare nemmeno per i playoff. Nella passata annata si è sfiorata la Serie A. Adesso, dopo un anno di lavoro con Pecchia e un mercato ottimo e mirato, si stanno mettendo le basi per fare ancora meglio.