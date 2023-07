Giuseppe Rossi annuncia il ritiro: "È stato un viaggio indimenticabile!"

Giuseppe Rossi dice basta a 36 anni. L'attaccante italo-americano annuncia in un post su Instagram: "Il mio ritiro da questo bellissimo gioco. E' stato un viaggio indimenticabile. Dal correre in giardino da bambino con un pallone tra i piedi e avere mio padre come allenatore, al giocare al più alto livello di calcio possibile, negli stadi più belli che il calcio può offrire e giocare con e contro i migliori giocatori e club del mondo. I miei sogni si sono avverati, la mia vita si è realizzata".

"Tutto quello che ho sempre voluto era essere il miglior giocatore che potevo essere - scrive 'Pepito' - Ho dedicato ogni grammo di me, versato sangue, sudore e lacrime per questo gioco. Posso lasciare il calcio in pace, sapendo di aver fatto tutto il possibile per raggiungere i miei obiettivi. Il mio viaggio è stato unico. Tanti alti ma anche alcuni bassi. Quei momenti negativi (per lo più infortuni) non mi hanno mai limitato.Il mio obiettivo era più forte di qualsiasi ostacolo che mi fosse di fronte. Non ho mai smesso di sognare quando cose che non potevo controllare si mettevano sulla mia strada. Amo così tanto il calcio che non avrei mai potuto arrendermi. Ecco perchè sto scrivendo questo con il cuore pesante ma un grande sorriso sul volto: sono orgoglioso di ciò che ho realizzato".

Rossi dice addio al calcio, il tweet della Fiorentina

Rossi ringrazia i club che lo hanno accolto, dal Parma al Manchester United, dal Villarreal alla Fiorentina - dove probabilmente ha vissuto gli anni migliori - fino alle ultime esperienze fra Genoa e Spal, club dove ha militato fino alla seconda parte della scorsa stagione. "Mi mancherà davvero il calcio ma so che è il momento di passare al prossimo capitolo", chiosa Rossi con tanto di hashtag #PepitoOut. Per Rossi anche 30 presenze e 7 gol con la maglia dell'Italia, con l'unico rammarico di non aver disputato però nè Europei nè Mondiali. Arrivato anche il saluto del club viola con un tweet: "Grazie Giuseppe Rossi e buona fortuna".