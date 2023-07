Hislop, attimi di paura prima di Milan-Real: malore in diretta tv

Sono iniziate le tournée estive per le squadre italiane. Nelle scorse ore l' Inter si è recata in Giappone, la Juventus è già da qualche giorno negli States, con tanto di amichevole clamorosamente saltata col Barcellona .

Negli Stati Uniti c'è anche il Milan che (nella notte italiana) è sceso in campo a Pasadena per il primo test contro il Real Madrid. Partita entusiasmante, terminata 3-2 per i blancos, ma con bei gol e capovolgimenti di fronte.

Hislop, malore durante Milan-Real Madrid

A rubare sfortunatamente la scena prima del fischio d'inizio, però, è stato Shaka Hislop. Ex calciatore, portiere di ruolo, ha giocato, tra gli altri, nel West Ham e nel Newcastle. Oggi è un opinionista televisivo, nello specifico per Espn. Proprio prima del match tra Milan e Real Madrid stava commentando l'imminente inizio dell'incontro con il collega Dan Thomas. Mentre i due interloquivano, però, Hisop è improvvisamente caduto al suolo. Thomas ha subito chiamato la sicurezza per far intervenire il personale medico. Poco dopo l'inizio della gara, sui suoi canali social Thomas ha fatto sapere che Hislop era cosciente e sottoposto alle cure dei medici. All'intervallo della partita, ha anche ribadito come Hislop stesse bene pur essendo ancora troppo presto per qualsiasi tipo di diagnosi.