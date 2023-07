Massimo Mauro, il sorriso dopo la paura: La mano di qualcuno mi ha aiutato

Sospiro di sollievo per Massimo Mauro . L'ex calciatore della Juventus è in ripresa dopo l'infarto che lo ha colpito mentre si trovava in vacanza a Catanzaro . E' proprio Mauro ad aggiornare tutti, via social network, dall'ospedale Ciaccio di Catanzaro.

Massimo Mauro, il post sui social

"Le parole non riusciranno mai a rendere il grado di riconoscenza che nutro in questo momento. Sono grato all’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, in particolare al Primario, ai Medici e a tutto il personale per l'ottima gestione, la professionalità ed il costante supporto. Non dimenticherò mai tutto ciò che è stato fatto per me, mi hanno salvato la vita. Quel giorno la mano di qualcuno mi ha aiutato. Grazie anche alla mia città e a tutti coloro che mi hanno fatto sentire la propria vicinanza, siete in tanti e non riesco a nominarvi tutti. Con affetto e riconoscenza, Massimo Mauro" ha scritto Mauro sui social.