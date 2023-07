Maldini, due proposte sul tavolo: Psg e Nazionale. La sua preferenza

Il corteggiamento dei parigini si aggiunge a quello della Figc che ha sondato la disponibilità di Maldini a entrare nello staff dell’Italia. L’ex capitano rossonero, secondo indiscrezioni, preferirebbe continuare a lavorare con un club più che dedicarsi a un ruolo federale.

Maldini, futuro al Psg?

Il quinquennio al Milan gli ha dato la convinzione di poter ottenere buoni risultati nell’allestimento di una squadra, sia dal punto di vista del mercato che da quello della creazione di una buona coesione di gruppo all'interno dello spogliatoio. Lo dimostra la progressione del Milan tornato a qualificarsi per la Champions nel 2021, allo scudetto nel 2022 e in semifinale di Champions pochi mesi fa. Per questo Maldini intenderebbe misurarsi con una nuova realtà restando nell’ambito dell'attività di un club. In caso di fumata bianca col Psg, andrebbe a lavorare nella società dove ha guidato a lungo la parte sportiva Leonardo, amico di Maldini con cui ha condiviso anche il lavoro dirigenziale in rossonero per un anno, da luglio 2018 a giugno 2019. Il dirigente brasiliano è stato rimosso dall'incarico di direttore sportivo del Psg a maggio dell'anno scorso, sostituito da Luis Campos. Ma la situazione al Parco dei Principi non è migliorata.