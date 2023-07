Vialli la Leggenda: settembre, appuntamento a Reggio Calabria

Tutto pronto, non manca nulla, basta solamente aspettare. E far partire il conto alla rovescia. Reggio Calabria, stadio Granillo, domenica 10 settembre alle 21: è il teatro ideale per ospitare una partita di calcio che non sarà come le altre. Si chiama "The Legend Gianluca Vialli" ed è il match organizzato in memoria della leggenda non solo della Nazionale, ma anche di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, scomparsa il 6 gennaio 2023. Un evento di solidarietà da ricordare, visto che il ricavato della vendita dei biglietti della partita sarà destinato alla Struttura We Aut, specializzata nell'assistenza ai bambini autistici e nella sensibilizzazione a tale problematica. Parteciperanno ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande Gianluca, un grande uomo e un fuoriclasse che, con straordinario coraggio, ha lottato fino alla fine contro la sua malattia, senza mai arrendersi. Maestro di calcio e di vita.