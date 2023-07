Messi esce, ma la reazione dei tifosi dell’Inter Miami è una sorpresa

Quando Messi è in campo il pubblico si divide: da una parte i suoi fan e dall'altra quelli che continuano a vedere la partita. È quello che sta succedendo in queste prime ore con l' Inter Miami .

Il fuoriclasse argentino ha subito deciso un match al suo debutto, segnando su punizione allo scadere contro il Cruz Azul. Si è ripetuto anche contro l'Atlanta United, realizzando una doppietta e un assist. Nessuna notizia, per lui è la normalità. Diversa però la reazione dei tifosi, soprattutto dopo la sua sostituzione al 77'.

Messi sostituito: i tifosi dell'Inter Miami vanno via

Minuto 77, esce Messi, entra Robinson. I tifosi lo applaudono per la grande prestazione, ma poi succede altro. Lo stadio inizia a svuotarsi. Qualcosa di inusuale, soprattutto per chi è abituato a tifare una squadra e non il singolo giocatore. L'effetto icona è stato subito devastante, sugli spalti si intravedono solo magliette con il nome dell'ex Barcellona e Psg. Lui ha ricambiato subito il grande affetto. In America sembra stiano vivendo un film e questa reazione è una parte del copione.