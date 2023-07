Diretta Juventus-Milan ore 4.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Juventus e Milan si affrontano in amichevole negli Stati Uniti durante la tourneè estiva per la preparazione in vista del prossimo campionato. La partita tra bianconeri e rossoneri si disputa a Carson, Los Angeles, al Dignity Health Sports Park alle 19.30 di giovedì 27 luglio (ora locale), quando in Italia saranno le ore 4.30 di venerdì 28 luglio.