Onana ko al debutto contro il Real, Tonali pareggia contro il Chelsea

Debutto con sconfitta per Andre Onana con la maglia del Manchester United. I Red Devils hanno perso a Houston contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. L'ex portiere dell'Inter si è reso protagonista in positivo e in negativo nell'esordio con lo United: ha qualche responsabilità sul gol di Bellingham che ha sbloccato l''incontro ma poi si è riscattato con una bella parata su Vinicius Jr al 24'. Infine, non ha potuto niente sul definitivo 2-0 dei blancos con il gol di Joselu nel finale. Mezz'ora in campo, nel Real, per l'ex Milan Brahim Diaz.