Diretta Inter-Al Nassr ore 12.15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Inter e Al Nassr si affrontano in amichevole allo stadio Yanmar Field Nagai di Osaka in Giappone. La formazione nerazzurra guidata da Simone Inzaghi inizia la tourneè in terra giapponese dopo i test con Lugano e Pergolettese. Per l'Inter si tratta di un'amichevole importante, contro Cristiano Ronaldo e l'ex Brozovic, per scoprire alcuni nuovi arrivati come Frattesi, Bisseck e Thuram e prima della prestigiosa partita contro il Psg.