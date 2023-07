Piqué-Juve: "Ho avuto una proposta nel 2008 ma ho scelto il Barcellona"

Gerard Piquè , ex difensore del Barcellona e della nazionale spagnola, è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia delle final four della sua Kings League: l'ex centrale ha raccontato anche un curioso aneddoto di mercato che coinvolse la Juventus .

Lo spagnolo ha così dichiarato: "Avevo 21 anni, quando sono andato via dal Manchester United ho avuto una proposta per andare alla Juventus, ma c'era anche il Barcellona. Alla fine ho scelto il club della mia vita. Ho giocato là nell'era piu vincente della storia del club. Arrivato al Barça non ho più voluto cambiare squadra. Però devo dire che il calcio italiano mi è sempre piaciuto molto".

Piquè, le parole su Fabregas

Il centrale spagnolo, che in carriera ha vinto tutto con la società blaugrana, conosce molto bene Cesc Fabregas che, dopo aver chiuso la carriera nel Como, ha intrapreso già il percorso da allenatore: "Abbiamo giocato tanto insieme. So che ha molta voglia di allenare, ha grandi capacità e penso che farà bene. Credo che avrà bisogno di tempo, ha appena iniziato col Como, ma sono sicuro che sarà un grande allenatore in futuro".