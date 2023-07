L'Empoli supera il Lille: David gioca 83 minuti. Bene l'Atalanta, Udinese ko

Udinese sconfitto 1-0 in Austria dall'Union Berlino: follia di Beto

Nell'ultimo incontro del suo ritiro in Austria l'Udinese cade di misura contro l'Union Berlino per 1-0 al Dolomitenstadion di Lienz con rete decisiva al 73' di Fofana con il calciatore francese che segna a tu per tu con Padelli dopo un ottimo scambio con Rousillion. Da sottolineare al 45' del primo tempo l'espulsione di Beto reo di aver scagliato un pugno contro il difensore Diogo Leite per via di una sbracciata da parte del portoghese. Inoltre, in ottica mercato, non ha giocato Lazar Samardzic: il giocatore tedesco è molto vicino dal diventare un giocatore dell'Inter dopo le ultime trattative tra i friulani ed i nerazzurri.

Atalanta ok in Inghilterra: battuto il Bournemouth 3-1

Terza amichevole estiva per l'Atalanta di Gasperini che al Vitality Stadium di Bournemouth batte i padroni di casa per 3-1. Dea subito in vantaggio dopo 6' con la rete di Mahele bravo a correggere in tap-in la conclusione sull'incrocio di Koopmeiners il quale, mezz'ora dopo (36'), sigla con un tocco fine la rete del 2-0. I Cherries accorciano al 38' con Senesi ma dul finire del match, 85', i bergamaschi calano il sipario con il tris firmato da Latte Lath.