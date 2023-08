Italia, Buffon ultimo eroe Mondiale: cosa fanno oggi gli Azzurri del 2006

Con l'addio al calcio giocato di Gianluigi Buffon all'età di 45 anni , è ora ufficiale: non c'è più nessun campione del Mondo con l'Italia del 2006 ad essere rimasto in attività. Gigi era il portiere di quella Nazionale allenata da Marcello Lippi : memorabili e decisive le sue parate nella semifinale contro la Germania e nella finale contro la Francia , in particolare una incredibile su un colpo di testa di Zinedine Zidane . Proprio la Nazionale potrebbe essere il prossimo approdo di Buffon, come capo delegazione al fianco del ct Roberto Mancini .

Ma cosa fanno oggi tutti i protagonisti dell'ultimo Mondiale vinto dall'Italia?

Marco Materazzi

Dopo aver chiuso la sua carriera da calciatore nel 2011 Materazzi, ex bandiera dell'Inter, per un breve periodo ha allenato prima di dedicarsi all'imprenditoria.

Massimo Oddo

L'ex difensore azzurro nella spedizione del 2006 si è ritirato nel 2012. A partire dall'anno successivo ha iniziato la sua carriera da allenatore: dopo le esperienze con Pescara, Udinese, Crotone, Perugia e Padova attualmente allena la Spal.

Andrea Pirlo

L'ex centrocampista, terminata l'ultima esperienza in Italia con la Juventus nel 2015, si è ritirato dal calcio giocato dopo due anni con il New York City. Ha intrapreso la carriera da allenatore iniziando proprio dalla Vecchia Signora, vincendo subito Coppa Italia e Supercoppa. Dopo l'esperienza in Turchia con il Basaksehir è tornato in Italia e attualmente allena la Sampdoria in Serie B.

Simone Perrotta

Perrotta ha smesso con il calcio nel 2013 dopo ben nove anni con la maglia della Roma. Attualmente ricopre il ruolo di consigliere all'interno della FIGC.

Gianluca Zambrotta

Il terzino, che dopo la Juventus ha giocato per Barcellona, Milan e Chiasso, si è ritirato nel 2013 e dopo un'esperienza da allenatore attualmente è consigliere federale ed è stato ambasciatore per Euro 2020.