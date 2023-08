Chiellini su Buffon: il ritiro, i ricordi e quella certezza sul futuro di Gigi

TORINO - Dopo l'annuncio del ritiro dal calcio giocato per Gianluigi Buffon sono stati tanti i messaggi di ringraziamento da parte di ex compagni ed avversari . E non poteva mancare l'omaggio di chi insieme al portierone azzurro ha conidiviso tante emozioni con la Juve e con la Nazionale: Giorgio Chiellini.

L'ex bianconero ha parlato a Sky della sensazione provata alla notizia del ritiro: "Gigi per me non è un compagno di squadra, ma un fratello maggiore. Negli anni ho sempre detto che vedevo più Gigi che qualsiasi altra persona nella mia vita e negli ultimi venti ho visto più lui che la mia famiglia. E’ stato un onore, mancherà a tutti in campo ma riuscirà a trovare il modo per dare qualcosa al calcio in futuro. Dovrà solo capire come e decidere, rimarremo legati per tutta la vita". Tante le stagioni passate iniseme: "Io ne ho fatte diciassette alla Juve, lui è andato via un anno: quindi sedici. Poi c’è anche il tempo in Nazionale, sono tante".

Chiellini: "Ecco cosa mi ha insegnato Buffon"

Chiellini prosegue parlando del suo rapporto con Buffon: "E’ stato un crescendo. Trovare una cosa non è facile. All’inizio della mia carriera lo prendevo per matto: quando tutto andava bene e girava bene era il primo che leggeva delle piccole situazioni in campo e ci richiamava. Aveva quella sensibilità nel leggere i momenti difficili che potevano avverarsi diversa dagli altri. Durante la carriera questa cosa sono riuscito ad averla anch’io, ma da giovane spesso non capivo. Era una persona che in ogni stagione, anche nelle più belle ci sono dei momenti difficili, con le sue parole riusciva a tirati fuori qualcosa da dentro, riusciva a trovare le parole per toccarti il cuore e ritrovare le energie positive per ripartire e vincere. E’ una cosa che non si insegna e che pochi hanno, è speciale".