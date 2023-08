"Basta alla casta nella giustizia sportiva: è ora di una classe a parte"

E mi collego all’ordine del giorno che attiene agli incarichi extragiudiziali dei magistrati nella giustizia sportiva. Allora, il Csm dal 2006 ha detto: cari magistrati ordinari non potete più andare negli organi di giustizia sportiva per - cito - “evitare pericolosi di appannamenti e dei valori di indipendenza e di imparzialità. Sia come riferimento ai singoli magistrati beneficiari di incarichi sportivi sia più in generale con riferimento all’ordine giudiziario”. Quindi dal 2006 non ci sono più magistrati ordinari nella giustizia sportiva. Sapete chi ha preso il posto di questi magistrati ordinari? I magistrati amministrativi!

Se ne contano a decine, decine e decine negli organi sportivi. Naturalmente si tratta di incarichi gratuiti, ma guarda caso, dopo un incarico gratuito ne arriva un altro, diverso, ma retribuito. E quando uno di loro pone in essere un provvedimento sportivo, che poi viene impugnato davanti al Tar e al Consiglio di Stato e magari a decidere è un vicino di stanza, pensate che questa sia giustizia giusta? Basta, ha detto il Csm per i magistrati ordinari. Basta sia anche per gli amministrativi. Questa è la vera casta che sta in tutti i ministeri e in tutti gli organi di giustizia sportiva».

Enrico Costa, deputato di Azione (di cui è anche vicepresidente) ha pronunciato questo intervento martedì alla Camera dei Deputati, nel quadro di una sua più ampia battaglia per la riforma della Giustizia.

Buongiorno onorevole Costa, quanto è importante la questione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati?

«Molto. Perché incide sul funzionamento della Giustizia e presenta alcuni aspetti che si scontrano con la separazione dei poteri, perché in aula parlavo degli incarichi nell’ordinamento sportivo, ma sapete che ci sono un centinaio di magistrati che hanno incarichi extragiudiziari al Ministero della Giustizia? Ma come è possibile avere dei magistrati in seno all’esecutivo?».

Che effetti hanno sui tempi della giustizia italiana che non sono di per sé già particolarmente celeri?

«È complesso calcolarlo, ma è paradossale che di fronte a un importante ritardo sulla smaltimento dell’arretrato previsto dal Pnrr, si consideri di rivedere il piano e non si pensi a richiamare al lavoro le centinaia di magistrati che non lavorano nei Tribunali. E sapete chi sono i più arrabbiati di tutti? I magistrati che lavorano a tempo pieno dei tribunali: loro sgobbano, mentre ci sono colleghi che si dedicano ad altro».

Con la giustizia sportiva, tuttavia, non si può dire che si arricchiscano, visto che si tratta di prestazioni con rimborsi risibilmente esigui.

«Vero, ma c’è una resistenza pesantissima se si va a toccare quel tema».



Perché, secondo lei?

«Perché è un tassello: se si toglie quello potrebbe portare a toglierne altri, magari più remunerativi. E poi bisogna considerare il prestigio e il potere che certe posizioni possono dare».