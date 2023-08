Gravina: "Basta riammissioni e ripescaggi, non è più accettabile"

Gravina ha dichiarato: "Sono convinto che bisogna far rispettare il risultato legato alla competizione sportive: basta a riammissioni e ripescaggi che alterano il valore della competizione sportiva. A giugno abbiamo visto una squadra che festeggiava la vittoria del campionato, un'altra che retrocede con i tifosi che hanno svolto attività di devastazione nello stadio e oggi troviamo una situazione invertita. Non è più accettabile".

Gravina sul Report Calcio

Sul report della Figc, Gravina aggiunge: "Da questo ennesimo studio emerge chiaramente il potenziale straordinario del mondo del calcio nel suo complesso, che rappresenta il primo fattore di sviluppo in ambito sportivo e uno dei più rilevanti dal punto di vista sociale del nostro Paese. Per quanto riguarda l'aspetto economico risulta invece evidente la necessità di riportare in equilibrio il sistema, mettendo sotto controllo i costi e destinando risorse per gli investimenti nei vivai e nelle infrastrutture".