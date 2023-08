Citeroni, il raccattapalle-portiere che parò un gol a Savoldi

Pier Paolo Pasolini amava il calcio , probabilmente più di ogni altro fenomeno umano. Sui campetti di periferia, 'Stukas' si sentiva libero. Ed è davvero difficile individuare cosa possa esserci per un poeta di più importante che il senso di libertà: "Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici: si tratta dei momenti del goal. Ogni goal è sempre un’invenzione, è sempre una sovversione del codice: ogni goal è ineluttabilità, folgorazione, stupore, irreversibilità. Proprio come la parola poetica. Il capocannoniere di un campionato è sempre il miglior poeta dell'anno. In questo momento lo è Savoldi . Il calcio che esprime più goals è il calcio più poetico". E dire che il suo idolo era Biavati, il genio del suo Bologna, l'inventore del doppio passo: "Anche il “dribbling” è di per sé poetico (anche se non “sempre” come l’azione del goal)". Alla fine della stagione 72-73, Beppe Savoldi riuscì a segnare le stesse reti di Paolo Pulici e Gianni Rivera diventando, per dirla con Pasolini, il sommo poeta della Serie A. Due anni più tardi, il centravanti rossoblù andò di nuovo vicino al titolo di miglior marcatore del campionato. A precederlo, però, fu lo stesso Pulici con 18 reti. Savoldi concluse il torneo a quota 15, sebbene in realtà di gol ne avesse segnati 16. Il 12 gennaio 1975, tuttavia, il raccattapalle più furbo della storia del pallone nostrano riuscì, a differenza dei difensori e del portiere dell'Ascoli, a fermarlo."

Citeroni e la parata su Savoldi: "Misi il piede da dietro il palo facendo uscire la palla fuori"

Domenico Citeroni nasce a Montreal in Canada da genitori marchigiani che, però, decidono di tornare a casa molto prima del previsto. Inizia così la sua relazione con Ascoli e l'Ascoli. Nel 1975 aveva 17 anni e non si perdeva un solo incontro dei bianconeri allenati da Carletto Mazzone. Non se li godeva, però, dalle gradinate, bensì da una posizione ancor più privilegiata, da dietro la porta: "Così mentre il portiere si distraeva potevo rubargli guanti e cappellino". A quel tempo, per fare il raccattapalle bastava un po' di buona volontà. E Citeroni ne aveva a iosa: "Ogni volta che si giocava in casa mi mettevo in fila fuori lo stadio dalle 10 del mattino - ha raccontato in più di un'occasione -. I primi 12 che arrivavano venivano scelti". E lui, quasi sempre, era il primo della fila. Fu così anche il 12 gennaio 1975. Al Del Duca arrivava il Bologna di Pasolini e di uno dei poeti del pallone più implacabili della Serie A. Anche quel pomeriggio, Beppe Savoldi fu decisivo, segnando una doppietta. L'incontro finì 3-1 a favore dei rossoblù che, però, al novantesimo avevano trovato anche la quarta rete sempre con il loro bomber. Il suo diagonale angolatissimo, però, fu respinto dal piattone di Citeroni che, appostato dietro al palo, rimise la palla in gioco davanti agli occhi increduli di tutti. Beh, quasi tutti: l'arbitro dell'incontro, infatti, non se ne accorse e si convinse che il pallone era andato a sbattere sul legno: "Ricordo perfettamente l'azione: il nostro portiere uscì per fermare Savoldi che però lo saltò netto avendo la possibilità di calciare a porta vuota. Il tiro era diretto nell'angolino basso, praticamente un gol fatto, ma io ebbi la prontezza di mettere il piede da dietro al palo facendo uscire la palla fuori. Castoldi, che era il nostro difensore, si ritrovò il pallone tra i piedi, mi guardò e non sapendo cosa fare la buttò in calcio d’angolo". E calcio d'angolo fu.

Citeroni e Chinaglia: "Mi minacciò di non farlo a lui". E su Zoff: "Mi conquistò"

Quando al Del Duca arrivò la Lazio di Maestrelli, Giorgio Chinaglia andò a cercarlo: "Se fai quello che hai fatto a Savoldi ti stacco la testa. Anche gli arbitri prima di ogni partita volevamo riconoscermi e mi dicevano di mettermi sempre accanto alle panchine". Dino Zoff, invece, non perse mai il suo aplomb, nonostante le sue continue provocazioni: "I palloni che uscivano glieli ributtavo dentro con dei calcioni alti e storti, così lui doveva rincorrerli e si perdeva tempo. Un pari con la Juve era oro. Ma, a un certo punto, mi guardò negli occhi e con la sua flemma mi disse: “Benedetto figliolo, il pallone devi darmelo in mano”. Quello sguardo e quella calma mi gelarono. Tutti i palloni successivi glieli appoggiai sui guanti. E non era facile impressionarmi". Il suo vero quarto d’ora di gloria, però, arrivò quando La Domenica Sportiva lo invitò in trasmissione assieme allo stesso Savoldi: "Era un signore, non mi recriminò mai nulla". E siamo sicuri che anche Pasolini si sarà fatto una bella risata riguardando in tv il gesto poetico del ragazzo di vita marchigiano. Pochi mesi dopo, Stukas fu assassinato a Roma.