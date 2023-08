Funerali Idris, l’ultimo saluto al giornalista grande tifoso della Juve

Si sono svolti questa mattina i funerali di Idris Sanneh , noto giornalista e personaggio tv, venuto a mancare venerdì sera per una probabile vasculite dalle cause ignote, come riportato dalla famiglia.

Una folla commossa ha salutato per l'ultima volta l'ex giornalista senegalese: durante il rito, sua figlia ha intonato e dedicato al padre No woman no cry di Bob Marley. Idris, tifosissimo della Juventus, uscì alla ribalta nel 1993 grazie a Quelli che il calcio nell'edizione condotta da Fabio Fazio: ha raccontato le partite dei bianconeri fino all'edizione del 2009. Per lui anche una piccola esperienza cinematografica partecipando al film "Tifosi" di Neri Parenti, dove è apparso in una scena insieme a Diego Abatantuono.

Idris, il ricordo dei colleghi

Molti i giornalisti che nella vita di tutti i giorni erano molto vicini ad Idris Sanneh: tra di loro hanno voluto ricordarlo con molto affetto, oltre al già citato Fabio Fazio, anche Simona Ventura e Marino Bartoletti, volti storici di Quelli che il calcio. Vivo anche il ricordo di Luciano Moggi tramite un tweet: "La tua morte mi ha colto impreparato. Ci eravamo salutati lo scorso 9 luglio a Padova. Non mi sarei mai aspettato che fosse l’ultima volta in cui avremmo scherzato insieme. Eri un amico vero. Sei sempre stato al mio fianco ed hai combattuto per me. Idris, mi mancherai. Riposa in pace".