Caro Idris, devi essere molto fiero di ciò che sei stato, di ciò che ci hai dato

Caro Idris, devi essere molto fiero di ciò che sei stato, di come hai vissuto, di ciò che ci hai dato, indicando la strada di una vera integrazione, nel segno del rispetto, della cultura, della civiltà. Nel cimitero di Bedizzole, la folla che ti ha salutato, si è stretta attorno ai tuoi Cari per rendere omaggio a un "uomo puro", come ti ha splendidamente definito tua figlia, Francesca Hadija, che non poteva usare parole migliori di quelle che ha proferito. "Mio papà era vasto come l’Oceano, le sue onde non lo diluivano. Mi papà era un uomo nero e bianco e nero, ma credeva che i colori fossero una ricchezza. Mio papà era un uomo fiero e generoso. Mio papà era un fratello vero. Mio padre era un uomo aulico e popolare al contempo. E' arrivato in Italia per la sua intelligenza, per il premio letterario che aveva vinto in patria, ricevuto dalle mani di un grande presidente. Non ha mai rinnegato le sue origini senegalesi, era fiero di essere un uomo nero. Diceva brother ma anche fratello e mon frère. Aveva imparato il dialetto di mia mamma, donna bianca e bellissima, meglio di tanti bresciani. Lui era bresciano. Questa è casa sua e nostra e io la sento casa mia, mi sento bresciana e italiana, così come mi sento senegalese e fiera di chiamarmi Sanneh. Mio papà ha donato tutto se stesso con la generosità di un bambino. Sempre. Mio papà era un uomo colto, ma non lo faceva pesare. Era un uomo politico e, tutto ciò che ha fatto, era politico. Mio papà era nero ed era un uomo di giustizia. Era un uomo puro: è entrato nelle case di tanti uomini razzisti grazie alla sua intelligenza, simpatia e cultura. Attraverso la televisione è entrato anche nelle case dove regna tanta bruttezza, ma lui non ha mai ceduto di un passo alla bellezza che ha donato a noi e a chi lo ha conosciuto". La canzone preferita di Idris era "No woman no cry".