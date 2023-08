Tacconi, la prima uscita pubblica dopo la grande paura dell’aprile 2022

Dopo un anno e mezzo di ricoveri ospedalieri tra Alessandria, Milano e San Giovanni Rotondo, l'ex portiere bianconero, col benestare dei medici, ha avuto il via libera per la sua prima uscita in pubblico. Tacconi ha passato così una serata tra amici e famiglia in un noto ristorante di San Giovanni Rotondo.

Tacconi, le parole del titolare del ristorante

“Siamo orgogliosi di aver ospitato un grande uomo del calcio italiano che ci ha regalato tante emozioni durante la sua lunga carriera calcistica. Noi lo abbiamo visto sereno e felice con la sua famiglia e amici nel gustarsi una piacevole serata tra tante eccellenze gastronomiche…Subito dopo la cena Tacconi è rientrato nella sua stanza dell'Ospedale di Padre Pio per proseguire il suo percorso riabilitativo. E’ sempre un piacere ed un onore accogliere i nostri clienti, mandiamo un grande abbraccio a Stefano Tacconi e tutta la sua famiglia".